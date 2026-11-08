Ce produit remplace la référence M2516A (989803146291). La surveillance par voie directe est la solution la plus adaptée aux patients intubés. Elle fournit une courbe de CO₂ nette, non divergente, précise et en temps réel. En outre, elle ne nécessite pas de système d’évacuation des gaz d’anesthésie. Les sécrétions du patient ou une humidité élevée ne contaminant pas le capteur, il est préférable d’utiliser cette méthode de surveillance dans ce type de situation. Les capteurs de CO₂fe par voie directe utilisent le même serveur d’extension, ce qui permet de les utiliser sur le même moniteur. Aucune calibration n’est nécessaire. La stabilité des capteurs dans le temps est assurée grâce à la validation automatique des informations de calibration.