Avertissement

1. Données sur fichier

2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120

*La sécurité et l’efficacité de l’utilisation de l’échographie intravasculaire VH n’ont pas été établies pour la caractérisation des lésions vasculaires et des types de tissus

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