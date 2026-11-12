Avertissement

Toujours lire l’étiquette et suivre le manuel d’utilisation.

Les dispositifs médicaux Philips ne doivent être utilisés que par des médecins et des équipes formés aux techniques interventionnelles, ainsi qu’à l’utilisation de ce dispositif. Produits sous réserve de disponibilité dans certains pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial. Philips se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

* Dans cette comparaison de la force focale, l’expression “ballonnet classique” désigne la surface de ballonnet équivalente située sous l’élément de rainurage pour une longueur de ballonnet de 1 mm.

+ La référence concerne l’utilisation coronarienne ; le mécanisme d’action est comparable dans les interventions vasculaires périphériques.

1. Kiesz RS, Scheinert D, Peeters PJ, et al. Results from the international registry of the AngioSculpt Scoring Balloon Catheter for the treatment of infrapopliteal disease. J Am Coll Cardiol. 2008;51:10(suppl B);75.

2. Philips – Données archivées : SR-1668, vérification de la conception ; D059318, guide de conception relatif au nombre de mailles du ballonnet AngioSculpt

3. Peeters PJ, et al. Role of the AngioSculpt scoring balloon catheter for the treatment of femoro-popliteal disease: 1-year results from the MASCOT Trial. Cardiovasc Revasc Med, 2010;11:272-273.

4,. Scheinert D, Peeters P, Bosiers M, et al. Results of the multicenter first-in-man study of a novel scoring balloon catheter for the treatment of infra-popliteal peripheral arterial disease. Catheter Cardiovasc Interv. 2007;70:1034-1039.

5. Fonseca A, Costa Jde R Jr, Abizaid A, et al. Intravascular ultrasound assessment of the novel AngioSculpt scoring balloon catheter for the treatment of complex coronary lesions. J Invasive Cardiol. 2008;20(1):21-27.

6. Philips – Données archivées : manuel d’utilisation du ballonnet AngioSculpt