Jeu de 5 fils pour dérivations précordiales, terminaisons à pression, AAMI, pour USI. Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. Remplace l’ancien jeu M1625A. Peut être utilisé avec les nouveaux modèles de câbles patient M1663A et M1949A. Se commande avec la référence M1602A pour la surveillance à 10 dérivations. Peut également être utilisé avec les références M1668A et 989803170181 (utilisation au bloc opératoire) pour la surveillance à 5 dérivations.