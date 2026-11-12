Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8105A/C12, M8102A/C12, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1649A
Type de produit
Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Oui
Poids
0,020 kg
Conditionnement
1 câble patient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A, M1979A