Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12
Type de produit
Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Oui
Poids
0,300 kg
Conditionnement
1 câble par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
M1680A, M1682A, M1684A, M1681A, M1683A, M1685A