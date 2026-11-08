Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 860335, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
Type de produit
Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,150 kg
Conditionnement
1 câble par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
M1669A (989803145071), 989803170171