Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Jeu de fils d’électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Non
Poids
0,140 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 jeu de fils d’électrodes
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
M1669A, 989803170171