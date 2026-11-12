Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1027B
Catégorie de produit
EEG
Type de produit
Jeu de fils d’électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Oui
Poids
0,050 kg
Conditionnement
1 jeu de fils par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
M2268A, M1935A, M1937A