Catégorie de produit
EEG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1027B
Type de produit
Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,250 kg
Conditionnement
1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
M2268A, M1935A, M1937A