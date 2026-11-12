Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Catégorie de produit
SpO2
Type de produit
Câble adaptateur
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,200 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 câble
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1901B, M1902B, M1903B, M1904B, M1191T, M1192T, M1193T, M1196T