Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M3000A, M3535A, M3536A, M3536M, 862439, M2601B, 860335, 862108, M1001B, M1002B, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12, M4735A, M4851A, 862231
Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Câble patient
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,202 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 câble patient
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
Jeux de 5 fils