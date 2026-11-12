Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
860335, M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M1001B, M1002B
Type de produit
Jeu de fils d’électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Oui
Poids
0,230 kg
Conditionnement
1 jeu par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
M1663A, M1949A