Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Catégorie de produit
Surveillance fœtale
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1355A, M1356A, M1358A, M1364A, M1365A, M2725A, M2726A, M2727A, M2734A, M2735A, M2736A, M2736AA, M2738A, 862214, M2734B, M2720A
Type de produit
Sangle
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
3,332 kg
Conditionnement
100 sangles par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
N/A