Catégorie de produit
Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui, compatible avec tous les moniteurs Microstream
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M3015A, M3015B, M3002A, M8102A
Type de produit
Capnographie
Certification CE
Non
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,200 kg
Conditionnement
1 détendeur
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/A