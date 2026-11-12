Surveillance fœtale : sangle élastique pour cuisse, grise, lavable, fabriquée sans latex de caoutchouc naturel, résistante à l’eau, avec boutonnières. Dimensions : 32 mm x 15 m. À découper à la longueur
Caractéristiques
Sangle pour surveillance fœtale
Longueur de la sangle
Longueur : 15 m, largeur : 32 mm
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1364A, M1365A, M2738A
Catégorie de produit
Surveillance fœtale
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Sangle
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,407 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 rouleau par boîte
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Avertissement
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
Philips – Sangle pour cuisse réutilisable\nSangle - Philips