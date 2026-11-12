Catégorie de produit
Surveillance fœtale
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
862215, M1355A, M1356A, M1358A, M1364A, M1365A, M2725A, M2726A, M2727A, M2734A, M2735A, M2736A, M2736AA, M2738A, M2734B, M2720A
Type de produit
Sangle
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,297 kg
Conditionnement
5 sangles par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/A