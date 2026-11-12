Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M3536J
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
0,695 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
30 électrodes par sachet ; 10 sachets par boîte
Durée de conservation minimum
6 mois
Stérile OU non stérile
Non stérile