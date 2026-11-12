Pour la surveillance ECG adulte et les épreuves d’effort. Fabriquée sans latex de caoutchouc naturel ni PVC. Forme de goutte d’eau facilitant l’application et le retrait. Électrode à terminaison pression, à usage unique, support mousse et gel solide. Capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCl). Convient à la surveillance à court et moyen terme en unité de soins intensifs et unité de soins coronariens.