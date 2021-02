De l'installation de votre nouveau système Philips Zoom à votre documentation marketing, notre portail de formation en ligne a tout ce dont vous avez besoin pour informer et former votre personnel. Des tutoriels expliquent chaque étape du traitement et incluent des quizz de section, en vue d'obtenir une certification Philips Zoom. Le portail est disponible 24 heures sur 24, vous pouvez donc vous former au moment qui vous est le plus approprié.

En savoir plus