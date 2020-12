Comprendre le PCA



Relief ACP (ACP signifiant PCA - phosphate de calcium amorphe) est une technologie révolutionnaire qui est sous licence exclusive de Philips Oral Healthcare dans le domaine du blanchiment professionnel par la ADA Foundation. Le blanchiment avec du PCA signifie des dents plus solides, un plus grand confort, de meilleurs résultats et une observance optimale de vos patients. Relief ACP est accompagné de tous les kits Philips Zoom à domicile. Par ailleurs, il peut être utilisé comme un traitement plusieurs fois par jour, par tous, car il ne contient pas d'allergène.