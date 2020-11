Philips peut avoir recours à des tiers pour fournir les services suivants :

Ces fournisseurs proposent des services de stockage de données, grâce à des services Cloud en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, à Tokyo ou à Sydney et en Chine.

Ces fournisseurs de services proposent des services spécifiques pour le Purificateur d'air connecté Philips et le Moniteur de qualité de l'air Philips Airvibe, notamment relatifs au stockage, à la transmission, au contrôle et à la connexion.

Ces fournisseurs proposent des services spécifiques pour Purificateur d’air connecté Philips comme le stockage, le streaming, le contrôle et les services de connexion.

Philips exige de ces fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles comparable à celui offert par Philips, un traitement de ces données uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, et un accès au volume de données minimum dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique.

Il est possible que Philips permette à un tiers de transférer vos données personnelles en dehors de votre région géographique, auquel cas nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos droits en concluant des accords de confidentialité ou par d'autres moyens, dans le but d'assurer un niveau de protection comparable au niveau prévu lorsque ces informations sont traitées par nos prestataires tiers.

Philips divulguera vos données personnelles uniquement en vertu de la présente Déclaration de confidentialité et/ou lorsque la loi l'exige.

Philips vend parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité.