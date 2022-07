Un message de David Ferguson

Nous nous engageons à résoudre ce problème à l’échelle mondiale et nous avons augmenté notre capacité de production, ainsi que notre capacité de service et de réparation. Plus précisément, nous avons porté la capacité de production des trousses de réparation et des dispositifs de remplacement au cours du T3 (2021) à 55 000 unités par semaine et nous visons à la porter à 80 000 unités par semaine au cours du T4 (2021).



Bien que nous ayons fait des progrès, nous sommes conscients que la rapidité d’exécution et la communication sont essentielles. Nous continuerons de vous faire part des mises à jour tout au long de ce processus sur le philips.com/src-update, où vous pouvez également consulter les informations actuelles.