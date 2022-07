Renseignements pour les patients, en un seul endroit



En juin 2021, après avoir découvert un risque pour la santé lié à une pièce de certains appareils CPAP, appareils BiPAP et ventilateurs mécaniques, Philips a émis un avis de sécurité volontaire (à l’extérieur des États-Unis) et un avis de rappel volontaire (É.-U. seulement).



La sécurité des patients est notre priorité absolue, et nous nous engageons à vous soutenir, vous et votre équipe de soins, tout au long du processus de correction.



Assurez-vous de visiter cette page régulièrement pour obtenir les renseignements les plus récents et les plus exacts.



Nous vous remercions de votre patience et de votre confiance.