Le DreamStation 2 CPAP Advanced est conçu pour offrir une expérience utilisateur simplifiée. Il présente un écran tactile couleur haut de gamme avec moins de volets à parcourir. DreamStation CPAP et DreamStation 2 CPAP Advanced comprennent un bouton « Therapy ON ». Contrairement au dispositif DreamStation CPAP, le dispositif DreamStation 2 CPAP Advanced dispose de la fonction « Ramp Plus » qui permet à l’utilisateur de sélectionner une pression de démarrage confortable. Une fois configuré, le dispositif démarre automatiquement à la pression « Ramp Plus » sélectionnée au cours de toutes les sessions de thérapie futures. Un patient n’a plus besoin d’appuyer sur le bouton « Ramp » tous les soirs pour démarrer à la pression souhaitée. Cela signifie que vous pouvez régler la pression « Ramp Plus » une fois et qu’il n’est pas nécessaire de recommencer chaque nuit. Même la fonction « Auto ON » (mise en activité automatique) est activée de sorte que tout ce que vous avez à faire est de mettre votre masque et de commencer à respirer.