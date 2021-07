Information à l’intention des médecins et d’autres professionnels de la santé

Philips Respironics a annoncé un rappel volontaire des ventilateurs continus et non continus (certains dispositifs CPAP, BiPAP et de ventilation) en raison de deux problèmes liés à la mousse antibruit de polyuréthane à base de polyester (PUR-PE) utilisée dans ces dispositifs : 1) la mousse PUR-PE peut se dégrader en particules qui peuvent entrer dans le circuit d’air du dispositif et être ingérées ou inhalées par l’utilisateur, et 2) la mousse PUR-PE peut dégager certains gaz chimiques. La détérioration de la mousse peut être exacerbée par l’utilisation de méthodes de nettoyage non approuvées, comme l’ozone (consulter la communication de la FDA sur la sécurité concernant l’utilisation de produits nettoyants à base d’ozone). De plus, des gaz peuvent s’échapper lors de la mise en marche initiale et peuvent continuer de se dégager tout au long de la vie utile de l’appareil.

Pour obtenir une liste de tous les produits touchés, veuillez consulter notre page principale de rappel.

Philips travaille sans relâche à résoudre ce problème en remplaçant les dispositifs concernés. Un avis de rappel indiquant les mesures à prendre immédiatement a été envoyé aux distributeurs et aux établissements qui sont des clients directs de Philips pour leur propre utilisation ainsi que pour leur engagement auprès des patients. C’est pourquoi vos patients sont susceptibles de communiquer avec vous pour obtenir des conseils et nous nous engageons à vous fournir les renseignements et les outils pour avoir une discussion éclairée avec eux et faire votre recommandation clinique. Veuillez consulter les questions fréquemment posées (FAQ) ci-dessous et le document PDF d’information clinique ici.

Au cours des 40 dernières années, nous avons centré nos activités sur notre engagement envers les soins aux patients, avec des solutions qui visent à améliorer la vie des personnes aux prises avec des problèmes respiratoires et de sommeil. Nous reconnaissons l’importance d’offrir un traitement sûr et efficace.

Nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en matière de qualité et de sécurité des produits dans le but de faire ce qui vous convient, ainsi que ce qui convient aux patients qui vous font confiance pour leurs soins.

Nous nous engageons à résoudre ce problème et à fournir une communication transparente et continue alors que nous passons aux prochaines étapes.

Nous nous engageons à vous fournir de l’information et des ressources pour que vous compreniez bien, mais aussi pour vous aider à communiquer efficacement avec vos patients.



Pour toute autre question ou pour parler à un spécialiste du service d’assistance, vous pouvez aussi composer le 877-907-7508.

Nous sommes sincèrement désolés de cette interruption. Nous nous engageons entièrement à vous soutenir, vous et vos patients, tout au long du processus.