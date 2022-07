Conseils rapides sur le rappel

Des renseignements cliniques ont été mis à la disposition de vos équipes de soins pour les aider à prendre la meilleure décision possible quant à votre plan de traitement. Puisque votre médecin connaît vos antécédents médicaux, il est la personne la plus qualifiée pour déterminer les bienfaits ou les risques que peut engendrer la poursuite de votre traitement jusqu’à ​ce que vous receviez votre dispositif de remplacement.

Nous savons que l’attente d’informations liées au délai et à la façon d’effectuer la réparation ou le remplacement peut être frustrante et que le temps est critique. Nous travaillons assidûment pour mener à terme ce rappel et continuerons de communiquer avec vous et votre équipe de soins pour vous fournir les renseignements les plus à jour. Bien que nous ayons déjà fait des progrès dans l’expédition des appareils de remplacement et que nous ayons augmenté notre capacité de production, nous prévoyons que le programme de réparation et de remplacement visant les États-Unis s’étendra jusqu’en septembre 2022.

Vous pouvez également visiter philips.com/src-update pour obtenir des renseignements et des réponses aux questions les plus fréquemment posées.