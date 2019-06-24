Pool party ou shower party : une fête qui vous ressemble.

Partout et à toute heure, cette enceinte Bluetooth® compacte et étanche délivre un son étonnamment puissant et des basses profondes. Bénéficiez de huit heures d'autonomie et d'une entrée Audio. Que ce soit au bord de la piscine ou dans les vestiaires, faites la fête comme vous en avez envie.