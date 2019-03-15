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enceinte portable sans fil

BT51W/00

Dansez quand vous voulez

Déplacez-vous facilement avec cette enceinte Bluetooth qui tient dans votre poche. Ultracompacte, elle offre six heures d'autonomie et un son limpide, même au maximum du volume. La portée sans fil est de 10 m, pour vous permettre de danser autant que vous voulez.

Voir tous les avantages

Dansez quand vous voulez

  • Bluetooth®

  • Blanche

Haut-parleur à gamme étendue 1,5" : un son limpide

Cette enceinte ultracompacte d'une discrétion absolue pèse tout juste 90 g. Son haut-parleur à gamme étendue de 1,5" diffuse un son limpide, même à volume élevé.

5 heures d'autonomie

La batterie offre 5 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en moins de 3 heures, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus.

Appairage dès la mise en marche via Bluetooth

L'appairage avec un appareil Bluetooth est ultra-simple. Il vous suffit d'allumer l'enceinte pour qu'elle soit prête à s'appairer. Sa portée sans fil est de 10 m.

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