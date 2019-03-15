Garantie de 2 ans
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BT51W/00
Dansez quand vous voulez
Déplacez-vous facilement avec cette enceinte Bluetooth qui tient dans votre poche. Ultracompacte, elle offre six heures d'autonomie et un son limpide, même au maximum du volume. La portée sans fil est de 10 m, pour vous permettre de danser autant que vous voulez.
Bluetooth®
Blanche
Cette enceinte ultracompacte d'une discrétion absolue pèse tout juste 90 g. Son haut-parleur à gamme étendue de 1,5" diffuse un son limpide, même à volume élevé.
La batterie offre 5 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en moins de 3 heures, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus.
L'appairage avec un appareil Bluetooth est ultra-simple. Il vous suffit d'allumer l'enceinte pour qu'elle soit prête à s'appairer. Sa portée sans fil est de 10 m.
Notation globale