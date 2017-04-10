Garantie de 2 ans
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4.5
sur 5
2
Critiques
100%
recommandent ce produit
jeff
10/04/2017
Canada
tres bon produit
tres bon produit facile a utilisé peut se nettoyer a l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Claude2054
16/04/2018
Canada
Très intéressant
Coupe bien les poils du nez, des oreilles et des sourcis. Mais aucune explication pour l'entretien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils