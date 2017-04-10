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Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Tondeuse nez-oreilles confortable

NT1150/10

4.5

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4.5

sur 5

2

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/04/2017

Canada

Canada

tres bon produit

tres bon produit facile a utilisé peut se nettoyer a l'eau

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

16/04/2018

Canada

Canada

Très intéressant

Coupe bien les poils du nez, des oreilles et des sourcis. Mais aucune explication pour l'entretien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

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