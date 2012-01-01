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Philips AventEnsemble d'accessoires d'allaitement essentiels

SCF257/01

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L'ensemble Philips Avent SCF257/01 vous aide pendant les premiers jours d'allaitement.

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12 coussinets d'allaitement jetables de jour

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Vous maintient au sec et préserve votre confort toute la journée.

6 coussinets d'allaitement jetables de nuit

Spécialement conçus pour une absorption optimale et un confort tout au long de la nuit.

2 coussinets apaisants et stimulants 2 en 1

Coussinets à utiliser chauds pour stimuler la montée de lait, froids pour apaiser les seins engorgés ou douloureux. Fournis avec des housses ultra-douces pour plus de confort.

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