Garantie de 2 ans
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SCF257/01
Soyez prête pour l'allaitement
L'ensemble Philips Avent SCF257/01 vous aide pendant les premiers jours d'allaitement.
Soins des seins
Vous maintient au sec et préserve votre confort toute la journée.
Spécialement conçus pour une absorption optimale et un confort tout au long de la nuit.
Coussinets à utiliser chauds pour stimuler la montée de lait, froids pour apaiser les seins engorgés ou douloureux. Fournis avec des housses ultra-douces pour plus de confort.
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