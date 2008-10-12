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Casque pour enfants

SHK1030/00

Conçue pour les enfants

Les mélomanes en herbe adeptes de musique nomade vont adorer le casque Philips SHK1030 spécialement conçu pour les enfants. Le confort est toujours optimal, et le volume est plafonné à 85 dB, pour plus de sécurité.

Voir tous les avantages

Taille adaptée aux enfants, volume maximal plafonné

Conçue pour les enfants

  • Supra-aural

  • Bleu et vert

Arceau réglable ergonomique qui s'adapte à la taille de votre enfant

Arceau réglable ergonomique qui s'adapte à la taille de votre enfant

Cet arceau simple et ergonomique est entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfants, quel que soit leur âge.

Volume maximal plafonné à 85 dB pour écouter de la musique en toute sécurité

Le casque pour enfant garantit un niveau sonore sans danger pour votre enfant. Le volume est plafonné à 85 dB pour un plaisir en toute sécurité.

Les enceintes en néodyme de 32 mm offrent un son pur et équilibré

Les enceintes en néodyme de 32 mm offrent un son pur et équilibré

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il améliore la sensibilité acoustique ainsi que le rendu des basses, et garantit un son à la fois pur et équilibré.

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