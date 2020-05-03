Garantie de 2 ans
Plus offert
SHP9600/00
Des performances de qualité
Vous êtes à la recherche d'une alliance parfaite entre performances, confort et qualité ? Ce casque circum-aural à conception arrière ouverte est conçu pour élever l'écoute à un niveau supérieur. Vous bénéficiez d'un excellent son, d'une fabrication haut de gamme et de connecteurs plaqués or.
Haut-parleurs de 50 mm en néodyme
Conception arrière ouverte
Câble amovible de 3 m
Ressentez la musique. Les haut-parleurs de 50 mm parfaitement réglés diffusent des basses claires, des médiums équilibrés et des hautes fréquences impeccables. Ils sont conçus de manière à épouser la morphologie naturelle de l'oreille, afin d'éviter toute perte de détails.
L'arceau est doté d'un renfort en acier robuste apportant juste ce qu'il faut de flexibilité, pour un maintien sûr. Le rembourrage d'arceau double épaisseur procure un réel confort et les coussinets aérés des coques sont parfaits pour de longues séances d'écoute.
Écoutez vos albums préférés sur votre smartphone, votre installation domestique, votre téléviseur ou votre ordinateur portable. Le câble fourni est doté d'un adaptateur de prise jack de 6,3-3,5 mm plaqué or, pour une connexion optimale lors de l'utilisation d'un équipement de qualité audiophile.
Notation globale
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.