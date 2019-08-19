Garantie de 2 ans
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SPA20/00
Son exceptionnel
Ces enceintes sont idéales pour la musique, la voix et les bandes son ! Il vous suffit de les connecter à votre ordinateur portable pour que votre musique prenne vie. Profitez d'une expérience audio exceptionnelle ! La gestion des câbles vous permet d'avoir un bureau toujours bien rangé.
Alimentation USB
Entrée audio
Cette enceinte pour PC Philips offre un son de bonne qualité et des basses riches.
Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se connecte directement à un port USB de votre ordinateur portable, qui le reconnaît automatiquement comme un périphérique de stockage USB amovible.
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.
Notation globale