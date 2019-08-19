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Enceintes USB pour ordinateur portable

SPA20/00

Son exceptionnel

Ces enceintes sont idéales pour la musique, la voix et les bandes son ! Il vous suffit de les connecter à votre ordinateur portable pour que votre musique prenne vie. Profitez d'une expérience audio exceptionnelle ! La gestion des câbles vous permet d'avoir un bureau toujours bien rangé.

Voir tous les avantages

Son exceptionnel

  • Alimentation USB

  • Entrée audio

Basses riches

Cette enceinte pour PC Philips offre un son de bonne qualité et des basses riches.

Fiche d'alimentation USB

Fiche d'alimentation USB

Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se connecte directement à un port USB de votre ordinateur portable, qui le reconnaît automatiquement comme un périphérique de stockage USB amovible.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Spécificités Techniques

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