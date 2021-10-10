Garantie de 2 ans
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SWV5431/00
Vivez une expérience télévisuelle haute définition supérieure
Vivez une expérience télévisuelle haute définition supérieure. Permet de connecter votre appareil mobile directement à un téléviseur, à un projecteur ou à un présentoir mobile. Compatible avec le port USB-C 3.1, qui permet le mode DisplayPort alternatif.
4K 60 Hz
Haute vitesse
1,5 m
Asseyez-vous et profitez d'une qualité de visionnement supérieure à 60 images par seconde. Vous profitez ainsi d'une expérience télévisuelle plus fluide.
Le boîtier métallique avec finition tressée protège le câble en améliorant sa durabilité.