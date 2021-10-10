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SWV5431/00

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Boîtier métallique avec câble tressé

Le boîtier métallique avec finition tressée protège le câble en améliorant sa durabilité.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

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  • 24 August 2026

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