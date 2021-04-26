Garantie de 2 ans
Plus offert
SWV5633G/00
Câble certifié HDMI Premium
Le câble certifié HDMI Premium permet une résolution 4K Ultra HD à 60 IPS. La technologie HDMI haute vitesse prend en charge un système audio à 32 canaux avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 1 536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gbits/s
3 m
Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.
Utilisation de matériaux de qualité : fil de cuivre pur 30 AWG pour assurer une connexion optimale avec un minimum de perte de données.
Prise en charge de tous les formats vidéo 3D pour être comme au cinéma en 3D ou expérimenter des jeux vidéos plus vrais que nature version 3D.
Notation globale