Électrode à gel humide et support adhésif transparent, à usage unique, pour surveillance ECG. Diamètre : 50 mm. 30/sachet, 300/boîte
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
|Catégorie de produit
|
|Type de gel
|
|Type de patient
|
|Matériel
|
|Type de produit
|
|Forme de l’électrode
|
|Taille de l’électrode
|
|Type de connecteur d’électrode
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Stérile ou non stérile
|
|Conditionnement
|
|Durée de conservation minimum
|
|Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
|
|Certification CE
|
|Catégorie de produit
|
|Type de gel
|
|Catégorie de produit
|
|Type de gel
|
|Type de patient
|
|Matériel
|
|Type de produit
|
|Forme de l’électrode
|
|Taille de l’électrode
|
|Type de connecteur d’électrode
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Stérile ou non stérile
|
|Conditionnement
|
|Durée de conservation minimum
|
|Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
|
|Certification CE
|
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.