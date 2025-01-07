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Reverse Osmosis purificationDistributeur d'eau pure compact, bouteille en verre

ADD5930BK/37

Format compact. Eau pure.

De l'eau pure, rien de plus. Notre distributeur d'eau filtrée par OI le plus compact filtre jusqu'à 0,0001 micron. Certifié NSF 58, il est équipé d'une membrane à rinçage automatique et comprend une bouteille en verre. Technologie Aquaporin Inside. Inutile d'appeler un plombier ou de prévoir une installation : il suffit de le brancher.

Voir tous les avantages

Filtration par OI Aquaporin Inside

Format compact. Eau pure.

  • Plan de travail

  • Filtration par osmose inverse

  • D'ambiance

  • Réservoir d'eau amovible d'une capacité de 9 tasses

Technologie Aquaporin Inside®

La technologie Aquaporin Inside permet un meilleur filtrage de l'eau qu'auparavant

Haute filtration par osmose inverse jusqu'à 0,0001 micron

Profitez des avantages de la haute filtration par osmose inverse avec Philips Aquaporin Inside®. Cette technologie réduit la teneur en contaminants jusqu'à 0,0001 micron, y compris tous les solides dissous, le chlore, les particules et les impuretés pouvant affecter le goût et l'odeur de l'eau, pour vous offrir une eau plus pure.**

Fonctionne directement, sans installation

Le distributeur fonctionne dès qu'il est branché sur le secteur et allumé, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux de plomberie.

Spécificités Techniques

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon le « Guide to Drinking Water Treatment Technologies for Household Use » (Guide des technologies de traitement de l'eau potable à usage domestique) du CDC. Taille comparée à celle de tous les distributeurs d'eau par OI Philips.

  2. Les contaminants ou autres substances, dont ce filtre à eau réduit la teneur, ne sont pas nécessairement présents dans l'eau de tous les utilisateurs.