Garantie de 2 ans
ADD5930BK/37
Format compact. Eau pure.
De l'eau pure, rien de plus. Notre distributeur d'eau filtrée par OI le plus compact filtre jusqu'à 0,0001 micron. Certifié NSF 58, il est équipé d'une membrane à rinçage automatique et comprend une bouteille en verre. Technologie Aquaporin Inside. Inutile d'appeler un plombier ou de prévoir une installation : il suffit de le brancher.
Plan de travail
Filtration par osmose inverse
D'ambiance
Réservoir d'eau amovible d'une capacité de 9 tasses
La technologie Aquaporin Inside permet un meilleur filtrage de l'eau qu'auparavant
Profitez des avantages de la haute filtration par osmose inverse avec Philips Aquaporin Inside®. Cette technologie réduit la teneur en contaminants jusqu'à 0,0001 micron, y compris tous les solides dissous, le chlore, les particules et les impuretés pouvant affecter le goût et l'odeur de l'eau, pour vous offrir une eau plus pure.**
Le distributeur fonctionne dès qu'il est branché sur le secteur et allumé, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux de plomberie.
Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité
Notation globale
Selon le « Guide to Drinking Water Treatment Technologies for Household Use » (Guide des technologies de traitement de l'eau potable à usage domestique) du CDC. Taille comparée à celle de tous les distributeurs d'eau par OI Philips.
Les contaminants ou autres substances, dont ce filtre à eau réduit la teneur, ne sont pas nécessairement présents dans l'eau de tous les utilisateurs.