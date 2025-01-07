Haute filtration par osmose inverse jusqu'à 0,0001 micron

Profitez des avantages de la haute filtration par osmose inverse avec Philips Aquaporin Inside®. Cette technologie réduit la teneur en contaminants jusqu'à 0,0001 micron, y compris tous les solides dissous, le chlore, les particules et les impuretés pouvant affecter le goût et l'odeur de l'eau, pour vous offrir une eau plus pure.**