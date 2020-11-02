ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage

Plus offert

USB-C &gt; USB-A femelle

DLC1501A/00

Adaptateur USB-C &gt; USB

Pour une connexion USB vers votre prise de type C. Convertissez n'importe quelle port USB-C en port USB-A pour connecter toutes sortes d'appareils USB-A : disques durs externes, téléphones, souris, imprimantes, etc.

Voir tous les avantages

Adaptateur USB-C > USB

  • USB 3.0

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Design fin et léger

Avec son design fin et ergonomique, il se glisse n'importe où en toute simplicité.

Conception flexible pour une mise en marche/un arrêt faciles

La conception flexible assure une mise en marche/un arrêt faciles.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés