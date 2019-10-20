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Charg. all-cig.

DLP2520/00

Chargeur allume-cigare double USB

Rechargez simultanément à pleine vitesse un téléphone portable et une tablette, pour un retour à la pleine charge rapide en voiture. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage. Délivre 3,1 A à 15,5 W maximum.

Voir tous les avantages

Sortie maximale de 15,5 W

Chargeur allume-cigare double USB

  • 2 ports de charge USB

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

Chargement depuis la prise 12 V de votre véhicule

Le chargeur compact se branche sur la prise 12 V de votre véhicule et se connecte à votre appareil pour une charge facile et pratique lors de vos déplacements.

Compatible avec les tablettes, les smartphones et la plupart des appareils USB

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