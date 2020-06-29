Garantie de 2 ans
Plus offert
DLP3533/00
Récepteur Bluetooth® avec Aux 3,5 mm
Connectez votre téléphone portable au système audio de votre voiture grâce à ce dispositif Bluetooth®. Compatible avec les fonctions de lecture de musique et de prise d'appel téléphonique. Une connexion stable avec un son limpide. Connexion Bluetooth® version 5.0. Fiche de sortie 3,5 mm.
Connectivité Bluetooth®
3,5 mm(M)
Connexion maintenue dans un rayon de 10 mètres sans obstacles. Produit équipé d'une batterie intégrée d'une capacité de 145 mAh. Offre 8 heures d'autonomie en lecture audio ou 10 heures en conversation. Chargez la batterie via le port micro-USB.
Diffusez la musique lue par votre lecteur via les superbes enceintes de votre chaîne hi-fi. Après avoir connecté la station d'accueil à la chaîne hi-fi à l'aide du câble audio, placez-y le lecteur et profitez de votre musique préférée.
Notation globale