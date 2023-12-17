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SSD

FM50SS110B/00

Plug-and-play pour une utilisation facile

Appareil plug-and-play simple et convivial. Le disque dur interne SSD SATA III de 2,5" Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.

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Échange de fichiers en un clin d'œil !

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 500 Go

  • Mémoire SSD

Mémoire SSD avec transfert de données ultra-rapide

Les taux de transfert de données élevés offerts par la mémoire SSD Philips permettent de réduire de manière considérable l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

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