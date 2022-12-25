Garantie de 2 ans
FM50SS130B/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play simple et convivial. Le disque dur interne SSD SATA III de 2,5" Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.
500 Go
Mémoire SSD
Les taux de transfert de données élevés offerts par la mémoire SSD Philips permettent de réduire de manière considérable l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Notation globale