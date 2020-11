TONDEUSE À CHEVEUX série 5000 - Coupe deux fois plus vite*

La TONDEUSE À CHEVEUX série 5000 est conçue pour durer et fournir les meilleurs résultats. Le bloc tondeuse novateur, les lames en acier inoxydable et les peignes de coupe ajustables ont été pensés pour vous permettre d'obtenir une coupe rapide et nette à chaque utilisation. Voir tous les avantages