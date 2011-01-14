Garantie de 2 ans
HP6508/01
Une peau douce pour plusieurs semaines
Découvrez un mode d'épilation ultra-doux avec ce nouveau système Philips qui élimine les poils à la racine et vous laisse une peau douce et soyeuse pendant des semaines. Livré avec un ensemble unique d'accessoires, pour des résultats optimaux.
Sentitive
En outre, les disques hypoallergéniques assurent une hygiène optimale.
La tête est amovible et lavable sous le robinet, pour une meilleure hygiène
Atténue les sensations de tiraillement et apaise la peau après l'épilation.
Notation globale