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SatinelleÉpilateur

HP6508/01

Une peau douce pour plusieurs semaines

Découvrez un mode d'épilation ultra-doux avec ce nouveau système Philips qui élimine les poils à la racine et vous laisse une peau douce et soyeuse pendant des semaines. Livré avec un ensemble unique d'accessoires, pour des résultats optimaux.

Voir tous les avantages

Élimine les poils dans le respect de la peau

Une peau douce pour plusieurs semaines

  • Sentitive

Ce système d'épilation épile même les poils de 0,5 mm

Ce système d'épilation épile même les poils de 0,5 mm

En outre, les disques hypoallergéniques assurent une hygiène optimale.

La tête d'épilation est entièrement lavable, pour une meilleure hygiène

La tête d'épilation est entièrement lavable, pour une meilleure hygiène

La tête est amovible et lavable sous le robinet, pour une meilleure hygiène

Rouleau de massage ondulé double rangée pour une épilation ultradouce

Rouleau de massage ondulé double rangée pour une épilation ultradouce

Atténue les sensations de tiraillement et apaise la peau après l'épilation.

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