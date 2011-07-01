Philips AirFloss : nettoyage facile des espaces interdentaires

Si le nettoyage interdentaire ne fait pas partie de vos habitudes quotidiennes, vous n'éliminez pas les bactéries qui s'accumulent entre les dents. Avec l'appareil Philips Sonicare AirFloss, procédez tous les jours à un nettoyage interdentaire efficace et simple.