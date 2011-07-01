Garantie de 2 ans
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HX8111/02
Philips AirFloss : nettoyage facile des espaces interdentaires
Si le nettoyage interdentaire ne fait pas partie de vos habitudes quotidiennes, vous n'éliminez pas les bactéries qui s'accumulent entre les dents. Avec l'appareil Philips Sonicare AirFloss, procédez tous les jours à un nettoyage interdentaire efficace et simple.
Rechargeable
contient 1 canule
La technologie Microburst envoie un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer efficacement les espaces interdentaires, inaccessibles pour une brosse à dents
Utilisation simple, un seul bouton, pour un nettoyage facile en 60 secondes.
Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès
Notation globale
Par rapport à une brosse à dents manuelle