Garantie de 2 ans
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HX8211/02
Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour AirFloss.
Pour ceux qui ne font pas de nettoyages interdentaires réguliers, AirFloss est une solution facile pour nettoyer les espaces interdentaires. AirFloss peut être utilisé avec du bain de bouche ou de l'eau. Sa technologie exclusive qui allie air et micro-gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès.
contient 1 canule
AirFloss utilise une technologie exclusive d'air et de micro-gouttelettes pour envoyer un bref jet d'air et d'eau ou de bain de bouche entre vos dents. Le bouton pour activer est aussi simple qu'un clic de souris.
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.
Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogeant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.
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Notation globale
par rapport à un brossage manuel seul