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Power AlkalinePile

LR03P1F/00

Pour les appareils gourmands en énergie

Les appareils électroniques actuels consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles Power Alkaline Philips.

Voir tous les avantages

Pour les appareils gourmands en énergie

  • AAA

  • Alcaline

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Les piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que cadmium, mercure et plomb.

La pile se conserve jusqu'à 10 ans

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Philips propose, dans des emballages différents, une gamme complète constituée des piles les plus fréquemment utilisées (AA, AAA, C, D, 9 V) pour répondre à tous vos besoins.

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