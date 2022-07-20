Boîtier monopièce robuste pour les environnements difficiles

Les barres lumineuses Philips Ultinon Drive série 5000 sont fabriquées avec des assemblages à une pièce pour résister aux conditions les plus difficiles. Cela permet également une excellente gestion de la chaleur et une luminosité élevée constante tout au long de votre voyage. La série Ultinon Drive 5000 a une cote de protection contre les chocs de IK07, pour s'assurer qu'elle peut résister aux dangers de la conduite hors route agressive. Les lentilles en polycarbonate robustes résistent aux dommages et aux rayures, et le connecteur DT pratique garantit une connexion parfaite.