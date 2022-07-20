Garantie de 2 ans
LUMUD5014LX1
Éclairage à DEL brillant pour les aventures hors route
Pour les conducteurs qui tirent le maximum d’eux-mêmes et de leurs machines, nous offrons les barres lumineuses à DEL Philips Ultinon Drive de série 5000. Une robustesse exceptionnelle, une illumination imbattable et un faisceau réglable qui éclairera le chemin.
Corps monopièce robuste
IP69K étanche
Inox résistant à la corrosion
Fonctionnement sans tracas
La série Ultinon Drive 5000 de Philips offre une performance de faisceau exceptionnelle avec un éclairage brillant qui s'étend jusqu'à 423 verges. Grâce à sa luminosité élevée provenant des puissantes DEL, la série Ultinon Drive offre une grande visibilité pour des réactions plus rapides. La couleur de la lumière froide de 6500 kelvins vous permet de rester concentré sans fatiguer vos yeux.
Les barres lumineuses Philips Ultinon Drive série 5000 sont fabriquées avec des assemblages à une pièce pour résister aux conditions les plus difficiles. Cela permet également une excellente gestion de la chaleur et une luminosité élevée constante tout au long de votre voyage. La série Ultinon Drive 5000 a une cote de protection contre les chocs de IK07, pour s'assurer qu'elle peut résister aux dangers de la conduite hors route agressive. Les lentilles en polycarbonate robustes résistent aux dommages et aux rayures, et le connecteur DT pratique garantit une connexion parfaite.
Grâce à sa conception ingénieuse sans vis, la série Ultinon Drive 5000 est cotée IP68 et IP69K contre la poussière, les températures élevées et l'eau à haute pression. Ces phares fonctionnent partout où la route vous mène et peu importe la météo. Et ils seront plus qu'un choix idéal pour n'importe quel lave-glace électrique que vous utilisez pour nettoyer votre véhicule après vos aventures.
Notation globale