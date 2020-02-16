Garantie de 2 ans
Rasez tous vos poils, même ceux des zones difficiles à atteindre
La tête pivotante à 180° unique de cette tondeuse à cheveux Philips vous aide à atteindre facilement même les zones les moins accessibles. Vous réussirez ainsi à couper vous-même vos cheveux à une longueur égale et précise chaque fois.
Lames en acier inoxydable
13 longueurs de coupe
Autonomie de 60 min après 1 h de charge
Peigne de coupe de précision
La tête pivotante vous donne le contrôle total de l'angle de la tondeuse, de sorte que vous pouvez tourner la tête pour atteindre les zones les plus difficiles en toute simplicité.
Tournez la molette sous la tête pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe souhaitée. Deux sabots offrent différentes hauteurs de coupe comprises entre 1 et 15 mm, avec un pas de 2 mm. Utilisez le sabot spécial de précision pour une coupe rapide, ou la tondeuse sans sabot pour une tonte à 0,5 mm.
Encore plus de précision pour les coiffures très courtes avec un sabot dédié (hauteurs de coupe entre 0,5 mm et 3 mm, avec 0,5 mm de précision).
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Troublemaker
16/02/2020
Canada
Juste Wow !
Un puissant wow, le meilleur que j'ai essayé. Intuitive, précis, puisant, soyeux, Ccharge rapide et longue durée. Je le recommande fortement
Avantages
Précis et puissant
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/15 N'allez plus au salon, optez pour une tondeuse
Date d'utilisation 2020-01-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/15 N'allez plus au salon, optez pour une tondeuse
Date d'utilisation 2020-01-15
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.